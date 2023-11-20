Під Миколаєвом у ДТП з військовим бусом загинули журналістка та її чоловік (фото) [ Редагувати ]
На Миколаївщині на трасі поблизу села Єфремівка Новобузького району сталася ДТП за участі військового автомобіля та легковика, за кермом якого перебувала журналістка одного з миколаївських ЗМІ. Про це повідомили у ДБР.
Водійка та пасажир автомобіля - її чоловік від отриманих травм померли в лікарні. Трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.
Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого).
Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі. На місце ДТП виїхали працівники Бюро.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Нагадаємо, вранці 17 листопада у Львові сталася смертельна ДТП за участі патрульних.
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