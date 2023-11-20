На Миколаївщині на трасі поблизу села Єфремівка Новобузького району сталася ДТП за участі військового автомобіля та легковика, за кермом якого перебувала журналістка одного з миколаївських ЗМІ. Про це повідомили у ДБР.

Водійка та пасажир автомобіля - її чоловік від отриманих травм померли в лікарні. Трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.

Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі. На місце ДТП виїхали працівники Бюро.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Львові сталася смертельна ДТП за участі патрульних.