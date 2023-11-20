У Броварах на Київщині зафіксовано випадок захворювання на вірусний гепатит А. Про це під час оперативної наради розповіла директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, повідомляє "Трибуна-Бровари".

Пацієнткою інфекційного відділення стала співробітниця Київського обласного спортивного коледжу (Броварське вище училище фізичної культури - авт.). Ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти та воду виключили.

У коледжі тривають протиепідемічні заходи, наразі навчальний заклад на карантині.

До групи ризику увійшли 84 особи, які перебували в контакті із хворою. Згідно рекомендацій МОЗ, діти перебуватимуть під медичним наглядом протягом 35 днів від моменту виявлення випадку захворювання, а також будуть проведені відповідні лабораторні біохімічні аналізи.

Четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами ковід і ГРВІ - поки підозри на гепатит А у них немає. Позаяк інкубаційний період захворіння становить 35 діб, впродовж усього часу медики спостерігатимуть за дітьми коледжа.

Вакцини від вірусного гепатиту А наразі в Україні немає (окрім Вінницької області).

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Вінницькій області зафіксували 24 жовтня. Тоді там зареєстрували 20 хворих. Згодом їхня кількість зросла до майже 300, тож у МОЗ визначили спалах хвороби як надзвичайну ситуацію на рівні області та посилили там протиепідемічні заходи. 8 листопада в МОЗ повідомили, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати.

Станом на 16 листопада гепатит А було зафіксовано вже у шести областях України.