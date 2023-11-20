HIMARS та боєприпаси: Пентагон оголосив, що в новому військовому пакеті на $100 млн [ Редагувати ]
Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн, який анонсував президент Зеленський за результатами переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном, який прибув до Києва.
Сили оборони України отримають однау пускова установка РСЗВ M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн патроныв.
Повний перелік зброї опублікований на сайті Пентагону.
- зенітні ракети Stinger;
- одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Наприкінці жовтня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.
Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.
Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. За законопроект проголосували 226 членів нижньої палати, проти - 196, повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну.
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