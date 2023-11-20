Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн, який анонсував президент Зеленський за результатами переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном, який прибув до Києва.

Сили оборони України отримають однау пускова установка РСЗВ M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн патроныв.

Повний перелік зброї опублікований на сайті Пентагону.

зенітні ракети Stinger;

одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Наприкінці жовтня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.

Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.

Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. За законопроект проголосували 226 членів нижньої палати, проти - 196, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну.