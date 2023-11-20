Підтримка України має вирішальне значення для Джо Байдена та національної безпеки Сполучених Штатів. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Глава американського Мінфіну прокоментувала можливість прийняття Конгресом пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму $106 млрд. За її словами, вона не може прогнозувати, чи буде документ схвалено вже цього року, але рада тому, що Конгрес не допустив шатдаун, у разі якого було б призупинено роботу уряду.

Справді важливо, щоб цю допомогу було надано і Ізраїлю, і Україні. Ми не можемо дозволити Україні програти битву в тилу, їй бракує грошей, щоб утримувати шкільних вчителів та працівників екстрених служб, коли країна доблесно б'ється на полі бою. Україна повністю залежить від нашої допомоги.

Єллен вважає, що США повинні приєднатися до європейських партнерів, які готові надати Україні допомогу на суму 50 млрд євро впродовж наступних чотирьох років, оскільки ця допомога має вирішальне значення для національної безпеки Америки.

Якщо росія виграє цю війну в Україні, то наступного разу можемо побачити, як вони нападають на нашого союзника НАТО. Ми маємо зупинити це.

Наприкінці жовтня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.

Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.

Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. За законопроект проголосували 226 членів нижньої палати, проти - 196, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну.