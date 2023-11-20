Федерація кінного спорту допустила росіян до турнірів [ Редагувати ]
Виконком Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) допустив до змагань у нейтральному статусі російських та білоруських спортсменів.
Виконком FEI дозволив російським та білоруським спортсменам, офіційним особам та коням брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Умови та терміни реалізації цього рішення будуть запропоновані на затвердження виконкому FEI під час телеконференції у грудні 2023 року.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям спорту усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях 28 лютого 2022 року.
13 жовтня 2023 року глава МОК Томас Бах заявив, що запрошення нейтральних спортсменів з росії на Олімпійські ігри в Парижі будуть узгоджувати з міжнародними та національними спортивними інститутами.
Цієї осені МОК призупинив роботу Російського олімпійського комітету через включення до його складу рад окупованих українських регіонів, які перебувають у підпорядкуванні Національного олімпійського комітету України.
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