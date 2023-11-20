Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров обговорили бойові дії та потреби Сил оборони України з американськими воєначальниками. Про це повідомив Залужний повідомив у сомережах.

"Важливий візит в Україну Міністра оборони США Ллойда Остіна та Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувача Збройних Сил США в Європі генерала Крістофера Каволі.

Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою.

Продовжуємо працювати на засадах відкритості та максимальної довіри.

Вдячний нашим партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією", - написав Залужний.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн.

Сили оборони України отримають одну пускову установку РСЗВ M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн патронів.