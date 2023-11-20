Шакіра та її адвокат прибувають до суду

Колумбійська співачка Шакіра уклала угоду в справі про сплату податків в Іспанії. Про це оголосили на засіданні суду, повідомляє Reuters.

За умовами угоди співачка має сплатити половину суми боргу - 7,3 млн. євро, а також штраф у розмірі 438 тис. євро, який замінить їй три роки тюремного ув'язнення.

За версією слідства, співачка не заплатила Іспанії 14,5 млн євро податків у період з 2012 по 2014 рік. У цей час Шакіра мешкала в Іспанії з футболістом Жераром Піке.

Іспанська прокуратура стверджувала, що співачка проводила в країні понад шість місяців на рік і тому вважалася податковими резидентом.

Через несплату податків прокурор вимагав для Шакіри до восьми років позбавлення волі з повним погашенням податкової заборгованості.

Свою згоду на угоду співачка пояснила небажанням витрачати "роки свого життя". У 2022 році Шакіра не визнала своєї провини та відмовилась від угоди.

Щодо співачки у провадженні є ще одна справа про несплату податків в Іспанії. Прокуратура вважає, що у 2018 році Шакіра недоплатила до бюджету 6,6 млн євро. Розслідування у цій справі поки що призупинено.

Нагадаємо, рік тому Шакіра та футболіст Піке "поділили" дітей після розлучення.