Іран офіційно представив новий реактивний дрон-какмікадзе Shahed-238. Цей безпілотник є реактивною модифікацією сумновідомого Shahed-136, і представлений у трьох версіях з різними системами наведення. Відео з презентації показали іранські ЗМІ.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення за інерціальною системою та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

Завдяки радіолокаційній системі наведення безпілотник може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових РЛС. Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО.

Нетиповий чорний колір фюзеляжів іранських безпілотників може свідчити про застосування радіопоглинаючих матеріалів.

Технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. Реактивний двигун має забезпечувати високу швидкість, однак це свідчить про зменшену дальність польоту.

Як і у попередній Shahed-136, модернізований реактивний дрон, скоріш за все, зберіг можливість запуску зі стаціонарної платформи з використанням твердопаливного прискорювача.

Фахівці припускають, що представлені версії безпілотників, завдяки своїм системам наведення, зможуть наводитись на ціль автономно.

Нагадаємо, у липні Іран представив модернізований бойовий безпілотник Shahed-149 Gaza.