Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією (0:0) та посіла третє місце в групі групі С за підсумками останнього туру.

Підопічних Сергія Реброва в номінально домашньому матчі влаштовувала лише перемога над італійцями. Таким чином українці не виходять напряму на Євро-2024.

Вийти на першість Європи Україна може через плей-оф Ліги Націй у березні наступного року. Жеребкування відбудеться 23 листопада.

У плей-оф Україна має виграти два матчі поспіль: півфінал і фінал свого мінітурніру з чотирьох збірних.

Кваліфікація Євро-2024. 10-й тур

Україна - Італія 0:0

За рівного числа очок з італійцями українці завершили відбір на третій сходинці. Англія в паралельному матчі завершила відбір нічиєю з Північною Македонією (1:1).

Група С. Підсумкова турнірна таблиця

Англія - 20 очок (8 матчів), 22:4

Італія - 14 (8), 16:9

Україна - 14 (8), 11:8

Північна Македонія - 8 (8), 10:20

Мальта - 0 (8), 2:20

Нагадаємо, Україна розгромила Люксембург (4:0) у матчі відбору на молодіжне Євро-2025.