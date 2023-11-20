Україна зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією (0:0) та посіла третє місце в групі групі С за підсумками останнього туру.
Підопічних Сергія Реброва в номінально домашньому матчі влаштовувала лише перемога над італійцями. Таким чином українці не виходять напряму на Євро-2024.
Вийти на першість Європи Україна може через плей-оф Ліги Націй у березні наступного року. Жеребкування відбудеться 23 листопада.
У плей-оф Україна має виграти два матчі поспіль: півфінал і фінал свого мінітурніру з чотирьох збірних.
Кваліфікація Євро-2024. 10-й тур
Україна - Італія 0:0
За рівного числа очок з італійцями українці завершили відбір на третій сходинці. Англія в паралельному матчі завершила відбір нічиєю з Північною Македонією (1:1).
Група С. Підсумкова турнірна таблиця
- Англія - 20 очок (8 матчів), 22:4
- Італія - 14 (8), 16:9
- Україна - 14 (8), 11:8
- Північна Македонія - 8 (8), 10:20
- Мальта - 0 (8), 2:20
Нагадаємо, Україна розгромила Люксембург (4:0) у матчі відбору на молодіжне Євро-2025.
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