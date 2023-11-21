Нічна атака дронами та ракетами: у Генштабі розповіли подробиці [ Редагувати ]
Напад російських військ на території України продовжується, зокрема, вночі відбувся пуск 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет різних типів. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України в Facebook.
Українські сили продовжують відстоювати свої позиції та приймати відповідні заходи для захисту території.
Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося ефективно протистояти ворожим атакам, знищивши крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.
У результаті успішних заходів оборони вдалося уникнути негативних наслідків для деяких об'єктів цивільної інфраструктури, таких як Центральна міська лікарня у місті Селидове Донецької області та будівля шахти "Котлярівська".
Українські сили продовжують активно захищати територію країни від ворожих нападів.
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