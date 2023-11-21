Окупантам потрібна хоча б якась перемога до Нового року: боєць про ситуацію на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
У вівторок, 21 листопада, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу Гвардії наступу, розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.
Скажу одразу, що я перебуваю трішки північніше. Не секрет, що наш спецпідрозділ перебуває неподалік Кремінної, це район лісів, але оперативною обстановкою я володію.
"Звичайно, російським окупантам разом з командуванням потрібна хоча б якась перемога до Нового року, щоб зафіксувати бодай якийсь результат за цей рік. В росіян ніяких оперативно-тактичних успіхів у цьому році не було, окрім ситуації з Бахмутом на початку року", - додав він.
Враховуючи те, що на Бахмутському напрямку нашим силам оборони вдалось відкинути окупантів з окремих сіл і висот на цьому напрямку, зрозуміло, що ще якась невеличка перемога російським окупантам просто необхідна, враховуючи, що на Авдіївському напрямку вони просто застрягли в боях і ніякого бліцкригу в них просто не вийшло.
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