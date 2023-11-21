У вівторок, 21 листопада, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу Гвардії наступу, розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.

Скажу одразу, що я перебуваю трішки північніше. Не секрет, що наш спецпідрозділ перебуває неподалік Кремінної, це район лісів, але оперативною обстановкою я володію.

"Звичайно, російським окупантам разом з командуванням потрібна хоча б якась перемога до Нового року, щоб зафіксувати бодай якийсь результат за цей рік. В росіян ніяких оперативно-тактичних успіхів у цьому році не було, окрім ситуації з Бахмутом на початку року", - додав він.