З року в рік 21 листопада Україна святкує День Десантно-штурмових військ (ДШВ). Ці війська знаходяться в безпосередній близькості від противників та сприяє проведенню ефективних наступальних операцій.

Свято також пов'язане з архангелом Михаїлом, як покровителем українських спецвійськ, до якого можна звернутися з молитвою за захист наших захисників.

Привітайте своїх близьких та рідних людей, які повʼязані з цим святом і щоденно захищають нас та сприяють пришвидшенню нашої довгоочікуваної перемоги.

З Днем десантних військ України. Український десант - наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих сімей. Вічна слава і вічна пам'ять десантникам, які віддали життя за Батьківщину.

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День ДШВ – то свято славне!

Привітати щиро поспішаю.

Безстрашний, доблесний десантник,

До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,

А також миру на землі.

Ніщо нехай не стане на заваді

Щасливому життю твоїм.

Вітаємо всіх бордових беретів - хоробрих українських десантників. У цей святковий день бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, добробуту та мирного неба над головою. Нехай в кожному бою вас охороняє небесний покровитель Михайло. Ми пишаємося вами.

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Бажаю тобі міцного здоров'я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов'ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

Вітаємо вас, всіх українських десантників, з професійним святом - Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров'я, успіху в службі, перемог і Божого заступництва, а вашим родинам - миру і благополуччя!

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Рішучі, сильні й сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі й Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

Нагадаємо, що російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.