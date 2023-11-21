День десантно-штурмових військ 2023: красиві пивітання у віршах, прозі та картинках [ Редагувати ]
З року в рік 21 листопада Україна святкує День Десантно-штурмових військ (ДШВ). Ці війська знаходяться в безпосередній близькості від противників та сприяє проведенню ефективних наступальних операцій.
Свято також пов'язане з архангелом Михаїлом, як покровителем українських спецвійськ, до якого можна звернутися з молитвою за захист наших захисників.
Привітайте своїх близьких та рідних людей, які повʼязані з цим святом і щоденно захищають нас та сприяють пришвидшенню нашої довгоочікуваної перемоги.
З Днем десантних військ України. Український десант - наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих сімей. Вічна слава і вічна пам'ять десантникам, які віддали життя за Батьківщину.
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День ДШВ – то свято славне!
Привітати щиро поспішаю.
Безстрашний, доблесний десантник,
До тебе ставлюся з пошаною.
Бажаю щастя та успіху,
А також миру на землі.
Ніщо нехай не стане на заваді
Щасливому життю твоїм.
Вітаємо всіх бордових беретів - хоробрих українських десантників. У цей святковий день бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, добробуту та мирного неба над головою. Нехай в кожному бою вас охороняє небесний покровитель Михайло. Ми пишаємося вами.
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Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!
Вітаємо вас, всіх українських десантників, з професійним святом - Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров'я, успіху в службі, перемог і Божого заступництва, а вашим родинам - миру і благополуччя!
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Рішучі, сильні й сміливі,
Хоробрі, відважні, могутні,
Честі й Вітчизні своїй вірні,
Десантники, всього вам найкращого!
Нагадаємо, що російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.
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