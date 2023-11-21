Окупантам потрібна хоча б якась перемога до Нового року: боєць про ситуацію на Бахмутському напрямку

У вівторок, 21 листопада, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу Гвардії наступу, розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку