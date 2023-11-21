Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок вівторка, 21 листопада, втрати росії в ході війни в Україні зросли до 610 окупантів.
Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення налічує 319 820 військових. У додаток до цього Збройні сили України здійснили успішні атаки, знищивши 6 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 319 820 (+610) осіб ліквідовано;
- танків - 5439 од.;
- бойових броньованих машин - 10 174 (+6) од.;
- артилерійських систем - 7752 (+4) од.;
- РСЗВ - 899 од.;
- засоби ППО - 588 од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7) од.;
- крилаті ракети - 1564 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10 134 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 1098 (+1) од.
Нагадаємо, що російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.
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