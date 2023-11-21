Авдіївка та Бахмут залишаються найгарячішими ділянками фронту: останні новини [ Редагувати ]
Авдіївка та Бахмут залишаються найгарячішими ділянками фронту. Окупанти кидають туди на штурми все більше і більше своїх підрозділів. Намагаються оточити міста. Наші Сили оборони - тримають рубежі і дають відсіч. Знищують техніку та особовий склад противника. Докладніше про ситуацію на фронті - Світлана Дашкевич.
Вогонь по ворогу бійці третьої штурмової бригади відкривають просто з бойової машини, ще до того, як десантувалися. Далі - запеклий бій у лісосмузі поблизу Бахмута, вона майже знищена та випалена снарядами.
Ці кадри унікальні - живий бій, в якому наші захсники відстрілюють російську піхоту. Командир штурмової групи зафіксував на GoPro, як хлопці дотисли ворога та змусили тікати.
Загалом на Бахмутському напрямку окупанти намагються штурмувати в районі Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Та наші захисники відбили девятнадцять атак. Ще й поповнили обмінний фонд. Цей тридцятирічний працівник овочебази - щойно звільнився з тюрми, сидів за те, що підрізав ножем бригадира. Каже, цієї осені агітувати за участь у війні до них приїхав вже не Пригожин, а представники російського Мінооброни. Він погодився.
Роман Грибко, військовополонений:
Сидіти шість років ще. В тренувальний табір привезли, місяць тренувань, і потім відправили на передній край. Це я дізнався по приїзду - нас викинули з машин десь під Андріївкою, три дні я там пробув, більшу частину тих, з ким я приїхав, я більше не бачив, потім дізнався, що загинули або поранені.
Далі була Кліщіівка та полон. Для тих, хто не хоче воювати, у росіян досі існують так звані, "заградотряди", розповів полонений. А публічні страти відбуваються навіть у тренувальних таборах.
Роман Грибко, військовополонений:
Втікача одного, намагався втекти, спіймали, ногу прострелили, коли біг, а потім його жорстоко стратили.
На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області - там Сили оборони відбили десять атак. Ще десять - на Марʼїнському напрямку, дві безуспішні атаки росяни намагалися здійснити на Шахтарському напрямку.
Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Не полишають окупанти й спроб оточити Авдіївку, там наші захисники відбили сім атак. Поліція та військові закликають мешканців, які ще лишилися в місті, до евакуації.
На жаль, ще дуже багато містян лишається в Авдіївці, просимо їх уїзжати, так трошки активніше поїхали, але замало, питання дуже просте - це життя, його треба зберегти.
Наші воїни нищать і техніку, і живу силу противника, але росіяни місто обстрілюють нещадно. Тож зараз єдиний спосіб врятуватися - виїжджати.
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Щодня їхні ракети, снаряди та бомби руйнують будинки та вбивають їхніх мешканців. Здебільшого, це літні люди, якім нікуди їхати. Попри бойові дії вони часто залишаються в своїх будинках.
Росіяни попри великі втрати продовжують штурмувати Авдіївку. Кидають в бій піхоту і багато дронів. Бомбить ворог щоденно і Нью-Йорк - фронтове місто, де лінія оборони проходить прямо по околицях.
Наш воєнкор Руслан Смєщук поспілкувався з тими, хто зупиняє російський наступ - протитанкістами, піхотинцями зі стугнами, джевелінами та іншими портативними комплексами. Репортаж про роботу наших бійців на фронті - далі.