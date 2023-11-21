У вівторок, 21 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, як пройшла ніч та скільки ворожих цілей вдалось збити.

Девʼять "Шахедів". Десять запущено, дев'ять збито і один "Іскандер", але треба уточнювати який саме - "Іскандер-К". Це крилата ракета, не балістична, так збили її на східному напрямку. Власне так і пройшла ця ніч, черговою атакою рашистів, збито "Іскандер-К", рідко вдається збивати такі ракети, хоч вони і крилаті, але небезпека від них серйозна, бо запускають їх з наземних установок і летять вони невелику дистанцію з місця пуску до місця влучання. Саме і тому становлять небезпеку, реагування на таку ракету має бути швидшим.

"Таким чином, противник намагався вразити об'єкти, ракета була знищена. Далі вже "Шахеди", звичні для нас, летіли у кількості 10 одиниць з напрямку південно-східному. Майже всі знищені. Залучалась і авіація, і мобільні групи, і зенітно-ракетні підрозділи. Девʼять з десяти було знищено", - додав він.

Він також розповів про створення нових мобільних груп для їх збільшення та наскільки ефективно зараз збивають дрони-камікадзе.

Ви бачите сьогодні результат, 9 з 10. Правда, не завжди вдається досягати такі результати. Дехто може вважати, що ті засоби, які в нас є, використовують неефективно, але от результат ми бачимо "на лице". Засобів вкрай недостатньо для того, щоб захистити нашу державу, тому йдуть на такі кроки, щоб забезпечувати максимально підрозділи пікапами, кулеметами й додатковим обладнанням, щоб збільшити ефективність саме мобільних вогневих груп. Радіус їх застосування невеликий, 1-2 км, щоб прицільно влучити по тому ж "Шахеду".

Нагадаємо, що російські окупанти стикаються з серйозними труднощами через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області.