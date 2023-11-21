40 спецавтомобілів, 50 міношукачів, контейнери та рідина для гасіння вогню. Українські рятувальники отримали від Японії обладнання для розміновування деокупованих територій. Воно має прискорити процес гуманітарного розмінування та зробити його безпечнішим для піротехніків.

Юрій Куций розкаже докладніше.

Це металошукач, який має подвійну функцію. Він може реагувати на різні металеві предмети, а також цей металошукач має функцію георадару. Тобто виявлення металевого сигналу ми його центруємо, потім вмикаємо функцію георадару і проводимо певні маніпуляції, на додатковому обладнанні, на смартфоні ми можемо побачити форму предмета, що знаходиться у грунті.

Іван із захопленням розповідає про нові металошукачі, які Україна отримала від партнерів з Японії. Він з 2019-го року займається розмінуванням, і як ніхто інший, знає, як важливо передбачити форму вибухонебезпечного предмета.

Якщо ми будемо бачити якусь круглу форму якогось предмета, ми будемо розуміти, що то протипіхотна міна і ми будемо розуміти, як нам з нею поводити.

Крім п'ятдесяти таких високотехнологічних металошукачів японські партнери надають нашим саперам 20 пікапів і стільки ж автівок типу універсал. Допомогу приїхав передати Перший заступник Міністра закордонних справ Японії - Кійото Цудзі.

Кійото Цудзі, Перший заступник Міністра закордонних справ Японії:

Очищення від наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, - найважливіше для забезпечення безпеки мирного населення. А також для відновлення сільського господарства та промисловості. Саме тому Японія активно співпрацює з Україною в сфері розмінування.

Таке обладнання зараз на часі, кажуть українські урядовці.

Юлія Свириденко, Перший віце-прем'єр міністр, Міністер економіки України:

Якщо ми говоримо кількість саперів, кількість машин для розмінування, звичайно, протягом цього року суттєво зростала. Зараз 32 машини є, 3500 саперів, але нам дуже потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Забезпечити нас машинами для перевезення особового складу, машини для перевезенння вибухонебезпечних речовин, тому ми вкрай вдячні нашим японським колегам, які допомагають Україні на цьому нульовому етапі відновлення.

Ігор Клименко, Міністр внутрішніх справ України: