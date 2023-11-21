На Львівщині запрацює мережа безоплатних медичних послуг для захисниць [ Редагувати ]
На Львівщині запрацює мережа безоплатних медичних послуг для захисниць. Допомогу жінкам-військовим, ветеранкам та їх родичам надаватимуть 40 медзакладів. Наразі угоду вже уклали з пологовим будинком та приватним медцентром. Вікторія Балицька розкаже подробиці.
Ірина Костарєва - прикордонниця. Безкоштовно зробила у медцентрі МРТ хребта. Нині прийшла на додаткову консультацію разом з чоловіком-ветераном.
Ірина Костарєва, військовослужбовиця Державної прикордонної служби України:
Тут дуже зручно, що не потрібно стояти в чергах ніяких, подзвонила, записалась, через 3 дня, коли мені було зручно, я прийшла.
У цьому медцентрі безкоштовну допомогу надають ще з весни усім учасникам бойових дій та ветеранам. Василь служить у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Зараз - у відпустці за станом здоровʼя. Від свого лікаря дізнався, що у центрі можна зробити МРТ хребта.
- Куртку знімайте, будь ласка. Годинник, телефон, ланцюжки, все-все познімайте. - Просьба до вас буде одна - потягніть мені за цей рукав.
Влітку на Донеччині Василь зазнав травми, що дається взнаки.
Болить поперек. Потому опису там були зламані 2 хребці, і 2 грижі є якісь такі не дуже гарні.
Василь, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ:
Не було би напевно так скоро, скоро оперативно як цей проект. - Ви тут платите щось? - Ні не плачу, якщо є УБД з 14-го року, безкоштовно, все безкоштовно.
Більшість захисників, які побували на передовій, мають проблеми зі здоров'ям, каже ветеран-прикордонник Олег Костарєв. Він теж обстежився у цьому центрі.
Олег Костарєв, ветеран Державної прикордонної служби України:
Виникають проблеми однозначно, я думаю, в багатьох з спиною, з суглобами, особливо ті, хто були учасниками бойових дій. Це перш за все бронежилети, це важкі фізичні навантаження.
У державних клініках можна теж пройти обстеження безкоштовно, але своєї черги доведеться чекати місяцями. У медцентрі все значно швидше.
Тарас Лисак, директор установи благодійного фонду:
Будь-хто хто має посвідчення учасника бойових дій, або має довідку від командира частини про те, що він перебував в зоні бойових дій і захищав нашу Батьківщину, до нас може звернутися за телефонами нашого Call-центру.
Долучити до проекту безкоштовної медичної допомоги більше жінок вирішили у Першому жіночому ветеранському просторі "РеХаб".
Марія Петришин, керівниця жіночого ветеранського простору:
В цю категорію входять не тільки ветеранки, але діючі військовослужбовці, матері захисників, дружини, і навіть діти. Ми хочемо соціально підвищити оцю значимість проекту, ми хочемо зорієнтувати бізнес, а саме приватний бізнес медичний бізнес для того, щоб допомагати цим категоріям.
Поки проект реалізовують лише два медзаклади. Однак ініціатори сподіваються залучити 40 клінік та медцентрів.
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