Українські водії виживають на заблокованому польському кордоні без доступу до води та їжі. Один із водіїв, Олександр Буглак, який перевозить продукти харчування, розповів про складну ситуацію, яка склалася на кордоні.

Вже 12 днів вони стоять у черзі, рухаючись дуже повільно – вдень всього лише на 1 км. Польські перевізники вимагають повернення дозвільної системи, а українські водії не можуть долучитися до діалогу через велику відстань та обмеження поліції.

Блокування кордону стало великим ударом для української економіки, оскільки заблоковані вантажівки, особливо з боку польського кордону, обмежують експорт товарів.

Насправді, українські водії, які виявились у блокаді польських перевізників, демонструють свій дух і вирішили готувати чебуреки поблизу пропускного пункту Корчова-Краківець.

Перебуваючи вже три дні без їжі, 65-річний пенсіонер Сергій Сімаченко, який також опинився в блокаді, знайшов спільноту серед колег-водіїв. Помітивши, що у пенсіонера закінчилися продукти, інші водії розпочали ділитися своїм запасом їжі. Навіть польські крамниці на колесах приєдналися до акції, допомагаючи Сергію закуповувати необхідні продукти.

Через відсутність спеціальної плити та обладнання, Сергій використовує орендовану вантажівку, якою прибув з України. У таких умовах він виявляє показує свою витримку та незламність.

Нагадаємо, словацькі ЗМІ повідомляють, що місцеві перевізники теж погрожують приєднатись до протесту.