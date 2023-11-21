Півроку без води. Після підриву росіянами Каховської ГЕС Нікопольський район, у тому числі й Томаківка, залишилися без централізованого водопостачання. І якщо в населених пунктах району вже давно користуються альтернативними джерелами водопостачання, то крани жителів Томаківки - досі сухі. Під загрозою зриву опинився й опалювальний сезон.

Чому так? Дізналась наша Олена Мендалюк.

Шостий місяць Томаківка без води. Потерпають від цього майже 10 тисяч людей - це і місцеві жителі, й переселенці. Пані Наталія перебралася сюди з Марганця, адже місто щодня обстрілюють.

Олена, переселенка з Марганця:

Там води не було і тут води немає. Там воду пустили, хоч якась, але є. Тут взагалі немає. Ходимо оце за водою кожен день. Нас 7 біженців живе.

Єдине джерело води - ось такі пункти видачі. Тут завжди велелюдно. Й усі - з пляшками та відрами.

На велику родину переселенців Наталя набирає 20 пляшок води щодня. Зізнається: втомилась і морально, і фізично.

Олена, переселенка з Марганця:

Дуже важко, всі пожилі люди живуть і одна дитина. Треба каждий день і помитися і їсти зготовить і все те перемить іще.

Близько двадцяти пунктів видачі води, як питної так і технічної, облаштовано у Томаківській громаді. Зараз їх пристосовують до холодів. Системи з вулиць переносять у підвальні приміщення.

Олексій Величко, керівник відділу ЖКГ Томаківської селищної ради:

Працює вона від ємностей. Є станція, яка накачує сюди тиск і люди мають змогу в зимовий період часу прийти і набрати питної води, яка зберігається в сусідньому приміщенні. Тут ми обладнали дві ємності по 24 куби питної води. Вони ззовні завантажуються від цистерни та жителі мають змогу отримувати воду питну.

Дороговартісні системи очистки води теж сховали у приміщення. Це обладнання забезпечує 7 послідовних етапів очищення.

Павло - житель Томаківки:

Не знаю як кому, мені нравиться. - Де ви її використовуєте? - Чай, єду варимо. Багато набираєте? - Осе 50 літрів, нас 2 чоловіка.

Без централізованого водопостачання у Томаківській громаді під загрозою опинився опалювальний сезон. Наповнення систем водою проводили мало не вручну.

Іван Івахненко, директор КП "Водоканал Томаківка":

Є автомобіль, в якому знаходиться насосна станція і бочка. Під'їжджаємо до багатоквартирного або до часного, розматується шланга підключається до системи і просто здійснюється з тиском закачка в систему опалення. Однієї бочки вистачає на 5 будинків якщо це часний, то з легкістю. Якщо багатоквартирний, то на 15-20.

Аби місцеві не мерзли у власних оселях, комунальники більше місяця працювали понаднормово.

Іван Івахненко, директор КП "Водоканал Томаківка":

В день було понад 20 заявок. Працювали до десятої, до 1дванадцятої години ночі. У нас же як завжди, як тільки морози вдарили, всі кинулись.

Централізоване водопостачання до Томаківки нині забезпечує Марганець-водоканал. Саме він побудував альтернативний водогін після підриву росіянами Каховської ГЕС. Запустили його наприкінці серпня, але до Томаківки воду подали лише в листопаді - розказує директор комунального підприємства.

Валентин Ваданов, директор КП "Марганецьводоканал":

На жаль, із-за будівництва водогону Запоріжжя-Марганець-Нікополь дуже багато пошкоджень водогону саме у напрямку на Томаківку. За останній місяць автострадою було здійснено 21 пошкодження.

Нині пориви усунуто - і в місцевих кранах нарешті з'явилась вода.

Тече вона лише добу, та й то не у всьому місті. А ще - низької якості, - розказує Володимир.

Володимир Корнієнко, житель Томаківки:

- Ну на понюхай. - Ну трохи є. - А чим пахне? - Болотом. - То вона лише для каналізації? - Да, да і більше ніде.

Попри якість, вода в Томаківці недешева. Один куб коштує майже сорок одну гривню. Крім того, кажуть у селищній раді, щомісяця з бюджету громади треба платити близько семисот тисяч гривень Марганецькому водоканалу.

Іван Калашник, селищний голова Томаківки:

Ми підписали меморандум про то, шо Томаківська громада буде частково відшкодовувати витрати на забезпечення централізованого водопостачання. Там і ремонти входить, і витрати, на втрати води в мережах.

Втім, від послуг Марганецького водоканалу у Томаківці згодом планують відмовитись. Хочуть приєднатися до магістрального водогону Запоріжжя-Нікополь. Його наразі тільки будують.