На Черкащині живе корова-рекордсменка. Щодня вона дає близько 42 літрів молока. Працівники ферми, де утримують рогату, запевняють: такі надої - результат гарного догляду за худобою. Як оберігають тварин від стресу - Ірина Васюра бачила.

Працівниці ферми своїх годованок впізнають, адже готують корів до доїння і підключають спеціальні апарати. А рекордсменку Кісу ні з ким не переплутаєш - худоба щедро віддає молоко.

Світлана Клименко, операторка машинного доїння:

Зранку 20, в обідішню дойку літрів 15-15 і увечері 12, дуже хароша корова. Вони знають кожну доярку, ми знаємо всі викрутаси, знаємо шо до чого, як обращаться з нею.

Опісля доїння корови повертаються у свої апартаменти.

Тарас Кириченко, спірвобітник молочно-товарної ферми:

У нас безприв'язне утримання, у них є вільний доступ до водчики, до їжі, де захотіла - там лягла, відпочиває.

Загалом на цій молочно-товарній фермі тримають поголівʼя у 1300 корів. Усі - однієї породи - українська молочна червоноряба. І рекордсменка Кіса, яка дає по 42 літри молока на день.

За місяць на фермі реалізують до 14 тонн сировини. Тут нині потроху збільшують поголівʼя та готуються до прийдешньої зими.

Тарас Заремба, керівник молочно-товарної ферми:

Виробництво жодного дня не стояло, реалізація молока завжди відбувалася, частково закупили генератори, так як були проблеми зі світлом, коли відключали світло.

Працююють так, щоб уберегти і тваринництво, і людей. Адже частина співробітників долучилася до Збройних Сил України.