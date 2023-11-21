У вівторок, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, привітавши з Днем Гідності та Свободи.

Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ – проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі.

"Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка – зірка України", - сказав він.

Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів.

"З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни! Слава Україні!", - привітав президент.

Крім того, 21 листопада в Україні святкують День ДШВ. Ми зібрали для вас привітання у картинках, віршах та прозі.