"З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни": Зеленський привітав українців [ Редагувати ]
У вівторок, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, привітавши з Днем Гідності та Свободи.
Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ – проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі.
"Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка – зірка України", - сказав він.
Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів.
"З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни! Слава Україні!", - привітав президент.
Крім того, 21 листопада в Україні святкують День ДШВ. Ми зібрали для вас привітання у картинках, віршах та прозі.
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