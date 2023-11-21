У Харкові, на Північній Салтівці, почали розбирати 16-поверхівку, що стала символом розстріляного міста. Російські окупанти, які стояли буквально поруч, впритул гатили по будинку, де тоді ще залишалися люди.

Мешканці ховалися в підвалі, стареньких вивозили волонтери. Довгий час розбитий будинок стояв - як нагадуванням про злочини росіян. Тепер, через загрозу обвалу, його зносять. Наш репортаж.

Цей будинок на Північній Салтівці вже став символом пошрамованого Харкова.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ворожа артилерія стояла з того боку, одразу за кільцевою, і буквально впритул обстрілювала цю багатоповерхівку. А 5 березня на неї скинули авіабомбу.

Мешканці будинку - під постійною канонадою артилерії, в березні 2022-го, тікали як могли. Багатьох вивозили волонтери. Пан Олександр тільки нещодавно повернувся. У квартирі на 6-му поверсі - застав згарище.

Олександр, мешканець зруйнованого будинку:

Кто сидел в подвалах, говорят что очень, сильно были сильные взрывы, дом рушился, а люди сидели в подвалах. Соседи все вроде живы. Ну а имущество... Мы вообще ничего не успели вывезти, вообще ничего. Попали уже потом в квартиру, когда приехали вот 2 месяца назад, взломали дверь, кроме пепла там ничего не обнаружили.

Після численних влучань обвалилися сходи. Частина плит - просто висить. Спершу тут хотіли залишити все як є - і зробити щось на кшталт меморіалу. Але згодом відмовились від такої ідеї.

Євген Пасенов, заступник директора Департаменту ЖКГ Харківської міськради:

Якщо ми його не демонтуємо, він може там ну неконтрольовано там впасти там і забрати з собою ще один під'їзд, або чиєсь життя. У нас, на жаль, як якась уже фан-зона цього об'єкту. Ну типу тут знімають кліпи.

Демонтаж - справа не з дешевих. Для міста він обійдеться в 17 мільйонів гривень. У підрядній організації пояснюють - розбирати почали зверху тільки одним краном, щоб зробити все максимально акуратно. Аби ніхто не постраждав і не сталося несанкціонованих обвалів.

Юрій Канунніков, головний інженер будівельної компанії:

Найстрашніше вже пройшли, це ліфтова шахта, яка була зовсім на самом краю висіла. Та вже закінчуємо день другий повністю техповерх.

У понівеченому будинку багато непередбачуваного - плити, які треба підхопити й опустити краном вниз, буквально розсипаються. Шестеро робочих працюють на самому верху з альпіністським спорядженням. Свої ремені безпеки вони фіксують або до крана, або до вцілілої конструкції. Про швидкість роботи тут не йдеться, головне - безпека.

Юрій Канунніков, головний інженер будівельної компанії:

Було таке, що з однією плитою три повних робочих дні провозились. А от вчора 6 плит за дві години.

Спущені плити внизу подрібнюють та перевозять на сміттєвий полігон. Під завалами на першому поверсі, гіпотетично, ще можуть перебувати тіла людей.

Євген Пасенов, заступник директора Департаменту ЖКГ Харківської міськради:

Я так розумію, якщо когось ми можемо знайти, то це буде там перший поверх, там де зруйнований будинок.

Будівельники - на зв'язку із мешканцями. Там, де є вцілілі речі - допомагають забрати. Одразу після демонтажу першого під'їзду будуть обстежувати сусідній. Чи немає загрози обвалу і чи можуть там жити люди. Пані Ірина - мешкала саме в сусідньому під'їзді. Навідується сюди щомісяця. Каже, більше половини її сусідів хочуть повернутися назад.

Ірина Ріпа, мешканка пошкодженого будинку:

Окна осколками, двери повыбивало. Посыпались потолки, обои попадали, мышей полно. Все, сырость, сами понимаете, вещи - вообще за них разговора нету, они все зелено-серого цвета. Ну это не самое страшное, самое страшное, что жить негде людям.

Жінка згадує, як сюди приводили полоненого російського пілота, який скидав бомби на Салтівку.

Ірина Ріпа, мешканка пошкодженого будинку:

Люди общались с ним, с 88 с 86-го дома общались люди, он сказал, нам дали приказ. И я его выполнил. А их не волнует, что у нас было, что сейчас в других городах, не волнует!

Розбір першого під'їзду шістнадцятиповерхівки планують завершити до січня. Відбудовувати його міська влада наразі не збирається. Тож мешканці оформлюють державні сертифікати на компенсацію зруйнованого житла, щоб спробувати придбати нові квадратні метри. Поки із вісімдесяти осель на стадії отримання сертифікатів - 18 власників.