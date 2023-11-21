Сили оборони просунулися вперед біля Авдіївки: як західні експери оцінюють бойові дії [ Редагувати ]
Сили оборони просунулися вперед біля Авдіївки. Наші військові відбили у противника позиції неподалік залізниці, а також контратакували біля коксохімічного заводу. Про таке з посиланням на відео з геолокацією повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Міжнародна оглядачка Світлана Чернецька розпитала в західних військових експертів - як вони оцінюють бойові дії на східному фронті України.
Після Бахмуту, Авдіївка стала іще одним містом, яке вже добре вивчили західні експерти. І ці дві гарячі точки українського фронту - досить часто порівнюють. Бо обидва міста стали так званими "м'ясорубками" для російських військ. У Бахмуті за 10 місяців боїв з життям попрощалися від 20 до 40 тисяч окупантів. В Авдіївці лише за місяць знищили 10 тисяч - це найбільша поразка росіян цього року.
Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018рр:
У росіян ніколи не закінчаться солдати, а Кремль точно не турбує - скільки втрат на фронті. Хоча приблизні підрахунки - це сотні, а то й більше тисячі вбитих щодня. Навіть якщо взяти половину - 500 людей на день загиблими - це величезні втрати, не кажучи вже про сотні машин, які вони втрачають і які важко замінити. У мене таке враження, що у росіян закінчилися варіанти, лише продовжувати це якнайдовше в надії, що ми на Заході втомимося підтримувати Україну.
Джеймі Шей, заступник помічника Генерального секретаря НАТО 2010-2018рр:
Давайте не забувати, що якщо це глухий кут для українців, то це так само глухий кут для росіян. Вони намагалися контратакувати, і хоча ми не маємо точних цифр, але їхні втрати просто величезні - і техніки, і людей. Єдина проблема в тому, що якби будь-який інший президент побачив, що загинуло близько 150 тисяч армійців, то він би сказав - давайте зупинимо цю операцію. Але це очевидно не стається в росії.
Авдіївку окупантам вдалося захопити у 2014-му, але ЗСУ доволі швидко відбили місто. І за останні 9 років перетворили його на укріпрайон із десятками кілометрів траншей та укриттями. Місцевість навколо замінували і вона добре прострілюється. І з 2014-го року усі спроби росіян взяти місто під контроль - були безуспішними. Щоправда, нинішній наступ - безпрецедентний за масштабами. Атаки відбуваються хвилями майже безупину. До бою постійно залучають нові підрозділи і концентрація військ в Авдіївці вже більша, ніж була у Бахмуті, хоча це місто значно менше за розмірами. Крім того, окупанти мають значну повітряну перевагу - завдяки дронам.
Джеймі Шей, заступник помічника Генерального секретаря НАТО 2010-2018рр:
Що сильно нашкодило українцям, це те, що росіяни дійсно покращили розвідку поля бою та сенсорні здібності, що вони можуть бачити майже все, що роблять українці і можуть зупиняти українські наступи ракетами дуже швидко.
Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018рр:
Виглядає, що росіяни дуже ефективно зв'язали їхні артилерійські та ракетні установки із дронами. Тож коли вони помічають ціль, то здатні вдарити по ній усією міццю і дуже швидко. І це не автоматика, це потребує операторів, які розуміють, що вони бачать і можуть швидко зорієнтуватися. Вони також стали набагато ефективніше покидати локацію, звідки щойно стріляли, щоби їх не впіймав контрбатарейний вогонь.
Та попри це - українцям вдається тримати оборону. Та завдавати значних втрат росіянам. Під Авдіївкою полягло чимало боєздатних частин, які окупантам буде зовсім непросто відновити. В американському інституті вивчення війни кажуть, що втрати від штурму Авдіївки ймовірно підірвуть наступальний потенціал російських сил у майбутньому. Україні доводиться грузнути у позиційних боях, бо вона не має зброї для здійснення стратегічних ударів, наполягають західні аналітики. Насамперед це стосується далекобійної зброї.
Бен Ходжес, командувач військами США у Європі 2014-2018 рр:
Здатність досягати кожен штаб, кожну артилерійську установку, кожен логістичний центр всередині окупованої росією української території - ось чого потребують українці. Генерал Каволі сказав кілька місяців тому: "кількість можна побороти точністю, якщо є достатньо часу". Єдина перевага, яку мають росіяни - це кількість, тож якби українці використовували точність - це би підірвало єдину перевагу росіян.
Генерал-лейтенант Ходжес наполягає, що Захід мусить прислухатися до запитів Києва і втілювати їх в життя якомога швидше. Він вважає, що Україна цілком може виграти цю війну, і повернутися до кордонів 1991 року, якщо вчасно отримає більше допомоги від партнерів.
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