У вівторок, 21 листопада, російська армія вчинила масштабний ракетний удар системою С-300 по Селидовому в Донецькій області, це призвело до пошкоджень лікарні та шахти, поранень та одного загиблого, існує також загроза перебування людей під завалами. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови МВС Ігоря Клименка та Міненерго.

Вночі російські військові вдарили чотири ракетами по місту.

Атака на лікарню:

Перші дві ракети, зазначив голова МВС Ігор Клименко, приблизно об 23:30, ударили територію лікарні.

Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення.

Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

Через кілька хвилин після удару по лікарні окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті.

Один працівник підприємства загинув.

Як розповіли у Міненерго, загиблий - 63-річний Віктор Кужель. Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею.

Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

Як уточнили в Міненерго, йдеться про шахту ДП "Селідоввугілля".

Внаслідок влучень двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася вирва діаметром 10 м, зруйновані будівлі, пошкоджені лінії електропередачі.

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