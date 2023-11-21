Одразу п’ять транспортних засобів зіштовхнулися на міжнародній трасі Київ-Чоп. Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Інтер" Сніжана Сидорук.

Масштабна аварія сталася у вівторок, 21 листопада, близько першої години ночі під час тривоги - неподалік села Грушвиця Друга, що на Рівненщині.

У ДТП потрапили три вантажівки та ще два легковики. Через це рух в обидва боки шляху був заблокований.

Патрульні скеровували водіїв в об’їзд місцевими дорогами. Усю ніч на місці аварії працювали відповідні служби.

Попередньо відомо, що в ДТП травмувалися люди. Двох потерпілих затиснуло в понівечених автівках, їх витягали рятувальники. Також вони за допомогою спецмашин розтягували понівечені машини.

Рух на міжнародній трасі вдалося відновити лише під ранок. Нині проїзд вже можливий, повідомили у патрульній поліції регіону. Тим часом усі деталі аварії у поліції пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Львові сталася смертельна ДТП за участі патрульних.