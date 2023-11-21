Військові самі знаходять власницю притулку - за дописами у фейсбуці.

Не кинула тварин під час війни, рятувала їх навіть під обстрілами. А нині прихистила їх - більш як дві сотні. Ольга Подоряко з Миколаївщини створила та утримує притулок. І, попри труднощі, не полишає свою справу, бо переконана: кожне життя важливе. Більше розкаже Марина Михайловська.

Про те, що наближаються гості, пані Ольга знає зазделегідь. Її підопічні знімальну групу зустрічають хором.

Голосні, але щирі, запевняє власниця притулку. Ці собаки, хоч і натерпілися від людей, та потроху вчаться знову довіряти.

Це Яшка. Він помирав у лісі, його собаки покусали. Це Роксі, безхатьки їй переламали задні лапки. В Києві оперували.

Тварин з легкою долею тут нема. Кожну пані Ольга врятувала від неминучої смерті. Всіх їх прихистила у двох своїх будинках.

Наталія Захарова, помічниця притулку для тварин:

Переламані, отруєні, покинуті на звалищі. Дуже багато на звалищі, на трасі, їх відмовляються лікувати практично всі лікарі. Потім вона все-таки знаходить в Києві.

Війна - нова жахлива сторінка в історії притулку. Пані Ольга згадує початок повномасштабного вторгнення, коли навколо точилися бойові дії. Але виїхати та залишити своїх підопічних жінка не могла.

Ольга Подоряко - власниця притулку для тварин:

Ми спостерігали, як вертольот літає і сзаду по 4 ракети вогнем вилітають. Наш кооператив теж бомбили. Був такий період, коли холодно було, світла не було.

Чимало тварин довелося рятувати і від війни. Її притулок поповнювався котами і собаками від українських бійців.

Це Філя, я його забрала у хлопців із ЗСУ у Новомиколаївці, він був весь у колтунах.

Військові самі знаходять власницю притулку - за дописами у фейсбуці. Але всіх тварин прихистити неможливо, - зізнається Ольга, - тож намагається деяким із них знаходити нових господарів.

Ольга Подоряко - власниця притулку для тварин:

Останній раз позвонив хлопець з ЗСУ Рома і залишив записку. Він приїздив сюда. "Ми переїжджаєм в інше місце, у нас зібралося 37 котят, 12 собак, 3 щенка."

Від світанку і до пізнього вечора - власниця притулку готує…

Зараз вариться курочка для хворих котиків.

Годує підопічних.

Мурочка, ходи сюди до мене! Мурочка!

А ще лікує, прибирає та їздить по ветклініках. 135 котів та 95 собак-безхатьків самій жінці обійти та утримувати важко, але додає сил любов до тварин. І мрія - колись побудувати сучасний великий притулок, де всіх підопічних можна розмістити з комфортом та в безпеці.