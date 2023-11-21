Нарощуємо потужності. Мобільних груп ППО для боротьби із "Шахедами" стане більше. Про таке днями повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба. За його словами, додатковими підрозділами передусім посилять захист енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів.

Відповідний військовий підрозділ вже формують на Харківщині. Бо протиповітряну оборону область ворог випробовує там чи не щодня. Світлана Шекера з подробицями - далі.

Чим ближче до холодів, тим більше ударних дронів над Харківщиною. Вони полюють на критичну інфраструктуру. Ось це - наслідки останньої атаки на Харків. Проти ночі 3 листопада російські "Шахеди" влучили біля житлових будинків та знищили станцію техобслуговування. Але боротися з ворожими безпілотниками можливо.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Ми на Харківщині продовжуємо формувати військовий підрозділ. Ми сьогодні передаємо чергову партію автомобілів, які повністю укомплектовані для того, щоб наші військові більше ефективно боронили наше небо від ворожих "Шахедів".

Ловці дронів мають бути мобільними та мати "очі", здатні побачити ворожий "Шахед" і в темному небі. Тож потрібні пікапи й технічні пристрої - це і приціли нічного бачення, і ліхтарі-прожектори, і лазерні указки, і планшети. Гроші на це виділяють, у тому числі, з обласного бюджету.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Це суми значні, оскільки приціл нічного бачення він досить відповідно коштовно вартує, планшет - ні, прожектор - так, лазерний, ну тобто там фактично ліхтар такий, він теж досить коштовний, тому і звичайно що ми маємо це, на це витрачати кошти.

Мобільні групи формують і на базі окремо створеного військового підрозділу, і на базі існуючих підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Свою ефективність вони вже довели - днями ліквідували групу із шести шахедів, які рухались із півночі.

Мобільний підрозділ чергує цілодобово. Небо Харківщини - під нашим захистом. Слава Україні, Героям Слава!

В обласній адміністрації військові таємниці не розголошують. Кажуть лише, що за останній місяць кількість таких підрозділів збільшили в кілька разів. І робота триває. Адже, щоб закрити небо для ворожих мопедів і захистити інфраструктуру, потрібні сотні мобільних груп.