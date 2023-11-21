Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі широкомасштабного вторгнення рф, зазначивши, що спецслужби здійснили успішні превентивні заходи, завадивши принаймні п'яти або шести замахам на його життя. Про це президент розповів в інтервʼю британській газеті The Sun.

За словами Зеленського, перший випадок спроби диверсійної групи противника його ліквідації був особливо цікавим, адже до інших подібних інцидентів президент вже зумів адаптуватися.

Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як COVID. А потім це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах.

У статті вказується, що спеціальні групи російських військових десантників висадилися в Києві з метою ліквідації президента Зеленського у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому минулого року.

Тоді охорона президента забезпечила його офіс імпровізованими барикадами, використовуючи шматки фанери. Ближнім помічникам глави держави вручили бронежилети та зброю. Навіть при пропозиції чиновників зі США та Великої Британії вивезти Зеленського з української столиці, він відповів:

Мені потрібні боєприпаси, а не таксі.

Також в матеріалі зазначається, що під час відбиття спроб російських загарбників прорватися до Києва, Зеленський вийшов за межі офісу, щоб записати відео та продемонструвати, що керівництво країни залишається у столиці.

Нині президент вказує, що рф все ще "дуже хоче" вивести його з влади.

За словами одного з помічників Зеленського, протягом перших кількох тижнів широкомасштабної війни на нього було скоєно принаймні десять замахів.

За інформацією The Sun, в серпні 2023 року українські спецслужби розповіли про зірвану змову противників, які планували ліквідацію Зеленського - окупанти планували здійснити авіаудар у Миколаєві під час візиту президента до цього міста.

Раніше Зеленський повідомив про новий пакет допомоги від США.