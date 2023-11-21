Чи будуть зростати тарифи на електроенергію для населення: інтервʼю з міністром енергетики [ Редагувати ]
Усі енергоблоки українських атомних електростанцій під'єднані до енергосистеми. Напередодні після планового ремонту підключили девятий атомний блок однієї із АЕС, повідомили в Міненерго. Там відзначають - те, що встигли завершити масштабну ремонтну кампанію до морозів, - вкрай важливо. Адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії.
Тим часом МАГАТЕ підтвердила аварію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже понад півтора року перебуває під окупацією росіян. Минулого тижня там стався витік борованої води з п'ятого енергоблоку. Окрім того, окупанти викликали частковий блекаут на ЗАЕС. Сталося знеструмлення на півтори години на шостому енергоблоці. Україна вимагає повернути контроль над станцією. І переконує парнерів в необхідності ввідення санкцій проти "Росатому".
Чому це важливо? Чи готові до введення санкцій наші парнери? І звісно, чи будуть зростати тарифи на електроенергію для населення? Про все це Анна Каменєва розпитала у Германа Галущенка, міністра енергетики України. Інтервʼю - далі.
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