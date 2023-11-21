У Маріуполі помітили незвичну колону окупантів (фото) [ Редагувати ]
Зранку у вівторок, 21 листопада, в Маріуполі зафіксовано незвичайну колону окупантів, в якій присутня була машина військової поліції рф. Про це він розповів у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Дивні дива. Зранку в районі перехрестя Металургів та Шевченка в напрямку центра міста зафіксовано п'ять одиниць військових автомобілів.
За словами Андрющенка, три з них - військові вантажівки, які були набиті людьми, не у військовій формі.
За ними машина з позначкою "військова поліція". В ній вже озброєні "до зубів" кацапи. І замикала колону невеличка цистерна з паливом. Судячи за все, або дезертири, або нові невідомо звідки наловлені "контрактники.
Раніше ми писали, що окупанти продовжують будувати військові бази в Маріуполі.
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