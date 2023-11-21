Ще 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні виділили Сполучені Штати Америки. Що саме увійде в новий оборонний пакет допомоги від США? І який сигнал дав голова Пентагона Ллойд Остін візитом до Києва у переддень чергового засідання у форматі "Рамштайн"? Про все це розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Це "оперативний пакет", коли транші виділяють відносно невеликі, але часто. Раз на два тижні - по 100-120-150- мільйонів доларів (зараз це сто мільйонів) і включають в нього те, що потрібно "тут і зараз". Тобто максимально оперативно, на цьому етапі війни. І от зараз фокус на протитанкові озброєння та ракети для систем протиповітряної оборони.

Американські військові не роблять таємниці із того, що конкретно передають. У відкритій частині пакету - зенітні ракети Stinger, одна установка залпового вогню HIMARS, ракетні комплекси TOW, і - багато боєприпасів, це те, чого найбільше не вистачає зараз на фронті. Здебільшого артилерійські снаряди 155-го та 105-го калібрів і три мільйони набоїв для стрілецької зброї. Знову ж-таки - це відносно небагато - порівняно із часами, коли транші були мільярдні. Але тоді їх і надавати раз на місяць-два, а зараз - як зазначає Держсекретар Блінкен, новий пакет "допоможе задовольнити нагальні потреби України". Більше того, в очікуванні офіційного оголошення більшу частину зброї з американських військових складів вже перевезли до Європи.

Звідки - щойно надійшла "відмашка" на найвищому рівні, - просто зараз передали Україні. Все це робиться, аби уникнути навіть найменших затримок. Ну і час для оголошення дійсно вибрали невипадково. Приурочивши до двох подій.

По-перше - приїзду в Україну глави Пентагона генерала Остіна. По-друге - зустрічі, координатором якої є американський міністр оборони - "Рамштайну", який на цьому тижні відбуватиметься віртуально. І ось напередодні цих консультацій країн-союзників із президентом американці якраз обговорювали майбутні поставки зброї і боєприпасів. Необхідність забезпечити безперервність цього процесу. Ну і "стратегічні плани" - і всі ми розуміємо, що під цим маються на увазі стратегія подальших дій Збройних сил України. З дипломатичних джерел я чую, що перші особи американського оборонного відомства хотіли із перших вуст, від президента, почути про бачення Україною і її першими особами подальшого ходу війни.

А щодо російських солдатів, які скоювали під час цієї війни воєнні злочини, важливий сигнал від американської адміністрації. Сигнал, що ніхто не залишиться непокараним.

Держдеп вніс до чорних списків санкцій двох російських військових - Азатбека Омурбекова та Данилу Фролкіна, а також їхніх найближчих родичів. Задокументовані злочини, які вони чинили на Київщині, в селі Андріївка; вони причетні до позасудових розправ. А Омурбеков пов'язаний ще із трагічними подіями в Бучі. І зрозуміло, що ані вони, ані їхні сім'ї не мають активів у США, які тепер мають конфіскувати. Тут не про це мова.

Це крок, який має показати будь-якому російському військовому: що злочини не бувають безкарними. Що ті, хто думають, що на виду тільки Шойгу чи Герасимов - мають переконатися, що навіть "єфрейтор Фролкін" теж не залишається непоміченим. Що коли йдеться про військові злочини і особливо про Бучу - немає вчинків "великих" і "малих", за все доведеться відповідати.

І це - потужний меседж. І російським військовим - і політичному керівництву країни.