У Києві до Всесвітнього дня дитини, який щороку відзначають 20 листопада, презентували проєкт під назвою "Право бути собою". Діти та молодь поділилися власними історіями про те, як долати труднощі. Розповіді чула Єлизавета Яковлєва.

Історії про те, як це - стати жертвою булінгу і як протидіяти кривдникам.

Зазвичай це було так: "Ти прищава, йди лікуйся" або "На це неможливо дивитись". "Ти жирна", "Ти уродлива".

Історії про те, як прийняти та полюбити себе.

Сьогодні я щаслива студентка і можу розповісти вам без сорому, що користуюсь слуховими апаратами.

А ще - про те, як живуть діти під час війни. І як швидко їм доводиться дорослішати. В'ячеслав на початку "великої війни" втратив усе: рідну оселю та рідну маму. Хлопцю тоді щойно виповнилося 18, у нього залишилися четверо братів і сестер. В'ячеслав прийняв зовсім недитяче рішення - стати опікуном для малечі.

В'ячеслав Ялов, опікун 4-х дітей:

Я вирішив, що для мене дуже важлива наша родина. І я вирішив, що я зможу і спробую взяти опіку над своїми братами та сестрами. Кілька місяців судових справ, і ось я вже опікун.

В'ячеслав робить усе, щоб його молодші брати й сестри не відчували себе сиротами. Поєднує навчання у виші з роботою. Та звертається за порадами до дорослих.

В'ячеслав Ялов, опікун 4-х дітей:

Ми просто одне ціле, і так набагато легше. В мене є просто найкраща родина, яка мені допомагає, з якою я раджусь, вони мені підказують, вони можуть мені відкрити очі на те, що я би одразу не помітив. І я роблю все, аби діти були, в першу чергу, людьми.

А ще В'ячеслав сміливо будує плани на майбутнє - хоче відкрити власний бізнес.

В'ячеслав Ялов, опікун 4-х дітей:

Щоб у дітей завжди була опора - завжди. Це найголовніше. І поки я хочу дати навчання дітям і собі.

Мільйони українських дітей через війну змушені були рано подорослішати, наголошують у міжнародній організації ЮНІСЕФ. Росія просто вкрала в них дитинство.

Тед Чайбан, заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ:

Україна не заслуговує на війну, і діти стали першими, хто від цієї війни постраждав. Ви - голоси українських дітей, яких зараз 7 із половиною мільйонів. ЮНІСЕФ підтримує вас, а ви надихаєте нас.

Презентація під назвою "Дитинство 365: Право бути собою" покликана донести світу історії незламності українських дітей і підлітків. Дати їм можливість самим розповісти про себе, поділитися своїми відчуттями.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Ви вражаєте. Я хочу побачити вас ще і я хочу, щоб вас побачили ті, хто вважає себе дорослими помилково. Тому що насправді дорослість - це те, що ви нам сьогодні кожен по-своєму демонструєте. Я вдячна вам за вашу щирість і неймовірну сміливість.

Мунір Мемедзаде, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні:

Просто серце розривається, коли ми чуємо історії цих дітей. І таких історій дуже багато. Діти не обирали війну. І ми маємо створити для них безпечне середовище. Дати їм можливість отримувати освіту, медичну допомогу, соціальну підтримку.

Під час заходу посадовці презентували концепцію ООН з прав дітей жестовою мовою. Аби якомога більше неповнолітніх знали про свої права і свободи.