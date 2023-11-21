Ракетний удар по шахті і лікарні в Селидовому: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Селидовому в Донецькій області зросла на дві людини. Зараз відомо про восьмеро поранених та одного загиблого. Інформацію надає Донецька обласна прокуратура.
Так, 20 листопада о 23:35 російська армія атакувала місто Селидове, ймовірно, використовуючи ракетний комплекс С-300.
Мішенню стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Внаслідок обстрілу 8 громадян отримали контузії та осколкові поранення, а один загинув.
Також за даними прокуратури, ворожі ракети прицілилися на підприємство, що розташоване на території Новогродівської територіальної громади.
Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який знаходився в одному з приміщень.
Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, відповідно до процесуального керівництва. Кримінальне провадження ініційоване згідно зі статтею 438 частини 2 Кримінального кодексу України.
Також читайте про деталі нічної атаки окупантів на територію України.
по темі
Вночі 20 листопада, російська армія вчинила масштабний ракетний удар системою С-300 по Селидовому в Донецькій області
На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада виникла пожежа через перепад напруги, викликаного ворожим обстрілом
У селищі Седово, що розташоване в окупованій Донецькій області, сталися вибухи, і місцеві жителі повідомляють про серйозну пожежу
У тимчасово окупованому Донецьку відбулися вибухи та пожежа
Арсеній Пушкаренко розповів про те, чому ЄС досі не назначає дату старту переговорів щодо вступу України та коли це може трапитись