Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Селидовому в Донецькій області зросла на дві людини. Зараз відомо про восьмеро поранених та одного загиблого. Інформацію надає Донецька обласна прокуратура.

Так, 20 листопада о 23:35 російська армія атакувала місто Селидове, ймовірно, використовуючи ракетний комплекс С-300.

Мішенню стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Внаслідок обстрілу 8 громадян отримали контузії та осколкові поранення, а один загинув.

Також за даними прокуратури, ворожі ракети прицілилися на підприємство, що розташоване на території Новогродівської територіальної громади.

Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який знаходився в одному з приміщень.

​Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, відповідно до процесуального керівництва. Кримінальне провадження ініційоване згідно зі статтею 438 частини 2 Кримінального кодексу України.

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