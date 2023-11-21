За десять років змінився також імідж України за кордоном.

У грудні Євросоюз повинен ухвалити політичне рішення про початок переговорів України про вступ до блоку. Це має статися 14-15 грудня - під час засідання Європейської Ради.

А от що передувало шляху українців до майбутнього членства в ЄС і яку ціну за це заплатили - далі в сюжеті Ірини Іванової.

Відкрити двері для України в Європу було одним із закликів Євромайдану. Тисячі людей приносили на демонстрації по всій країні не лише українські прапори, а й стяги Євросоюзу. Поряд зі "Ще не вмерла Україна" звучала "Ода до радості".

Євромайдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією в Європі. Лідери ЄС засудили насильство тодішньої влади України проти мирного протесту та підтримали демократичний прояв суспільства. Щойно змінилась влада - попри початок російсько-української війни, Україна повернулась до Угоди про асоціацію з ЄС. Верховна Рада та Європарламент синхронно її ратифікували у вересні 2014 року.

Далі була Угода про зону вільної торгівлі та безвізовий режим для українців на вʼїзд до Шенгенської зони. 2019-го європейський курс України закріпили в Конституції. 2021-го українці святкували авіаційний безвіз. Тоді ж наша держава заручилась підтримкою восьми європейських країн у своїх євроінтеграційних прагненнях. Цей процес пришвидшило повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Через чотири дні після вторгнення, коли російські війська намагались прорватися в Київ, президент України Володимир Зеленський підписав заявку нашої держави на статус кандидата в ЄС.

У березні Європарламент рекомендував Європейській раді працювати над наданням Україні статусу кандидата. У квітні наша держава отримала офіційний опитувальник і заповнила його. У червні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС. Це сталося на четвертий місяць після подачі заявки. Такого в історії Євросоюзу ніколи не було.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Отримавши статус кандидата, наша держава зобовʼязалася впровадити деякі ключові зміни для початку переговорів про вступ. Наприклад, провести реформи Конституційного суду та щодо нацменшин, посилити боротьбу з корупцією та відмиванням коштів, запровадити антиолігархічний закон. За майже півтора року роботи Україна практично виконала всі рекомендації.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Київ, попри величезні труднощі та трагедії, які спричинила російська війна, впорався з завданням на понад 90 відсотків.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Минуло десять років, відколи почалися протести на Майдані. На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загортались у прапори Європейського союзу. Сьогодні історичний день. Бо Єврокомісія рекомендує Європейській раді почати процес переговорів з Україною про вступ до ЄС.

За весь період від початку євроінтеграції, зокрема в рамках Угоди про асоціацію, Україна прийняла приблизно півтори тисячі законів та підзаконних актів, щоб гармонізувати наше законодавство з європейським. До березня наступного року Україна повинна виконати ще чотири вимоги, що стосуються боротьби з корупцією, виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо нацменшин, зокрема, мовного питання, а також деолігархізації.

Володимир Зеленський, Президент України:

Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед, і вже в грудні ми очікуємо на політичне рішення Європейської ради. Українці завжди були і є нашою спільною частиною європейської родини.

За десять років змінився також імідж України за кордоном. Київ став важливим партнером і невід'ємною частиною майбутнього Європи.

У Києві бʼється серце Європи.

Україна - тут, Україна - це Європа.

У мене немає сумнівів, що Україна стане частиною ЄС.

Менш як за місяць - на грудневому саміті у Брюсселі - Європейська рада повинна вирішити подальшу долю переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.