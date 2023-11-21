У вівторок, 21 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат України, заступник Голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко розповів про те, чому ЄС досі не назначає дату старту переговорів щодо вступу України та коли це може трапитись.

Єврокомісія дала рекомендацію, що Україна динамічно виконує свої зобов'язання і обов'язкові всі рекомендації, які ми отримали, як країна кандидат для того, щоб з нами могли розпочати перемовини про вступ в Євросоюз, безпосередньо секторальні перемовини, трансформацію держави, щоб ми були готові бути повноцінними членами ЄС.

"Рішення, що Україна на 90% в умовах повномасштабної війни виконала дуже динамічно за 1,5 роки, передала ці висновки не тільки до Києва, а й кожному лідеру держав ЄС", - сказав він.