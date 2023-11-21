Адель вдруге вийшла заміж [ Редагувати ]
Британська співачка Адель вдруге вийшла заміж. Обранцем артистки став спортивний агент Річ Пол, з яким вона зустрічалася понад два роки. Новиною зірка поділилася на комедійному шоу Алана Карра у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.
Один з гладачів розповів:
Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра у Лос-Анджелесі, і Адель була у залі. Алан запитав глядачів, чи є хтось, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я".
Інший глядач підтвердив визнання Адель, зазначивши, що виконавиця поводилася невимушено у залі та була без охорони.
Їй було байдуже, чи знали люди, що вона була там, вони найкращі друзі.
У квітні 2019 року Адель розлучилася з бізнесменом Саймоном Конеккі після трьох років шлюбу. Вони почали зустрічатися ще 2011 року, у них є син Анджело Джеймс.
З нинішнім обранцем Річем Полом співачка познайомилася на дні народження спільного друга багато років тому. Вперше їх зловили разом фотографи у торговому центрі, а про стосунки вони публічно заявили, прийшовши разом на баскетбольний матч.
Взимку 2019-го артистка оголосила про завершення музичної кар'єри, однак через два з половиною роки повернулася на сцену та випустила новий альбом.
У лютому 2022 року Адель стала тріумфатором музичної премії Brit Awards, здобувши перемогу у трьох головних номінаціях.
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