Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про це повідомив журналіст Bild Юліан Ріпке.

Глава Міноборони ФРН приїхав до Києва поїздом о 5 ранку. Це другий візит Пісторіуса в Україну з того часу, як він обійняв посаду міністра у січні 2023 року. Попереднього разу він був в українській столиці у лютому.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Міноборони Німеччини називає метою візиту Пісторіуса підтвердження підтримки Києва з боку Берліна, пише Deutsche Welle.

Міністр планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Am 10. Jahrestag des Beginns des pro-europäischen Aufstandes am Maidan ehrt Pistorius die Gefallenen im Zentrums Kiews und erklärt: „Ich bin hier, um weitere Unterstützung zuzusagen.“ pic.twitter.com/3lvcUwCpSo — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Німеччина - другий за обсягом за обсягом військової допомоги союзник України після США.

Борис Пісторіус прибув до Києва наступного дня після приїзду глави Пентагона Ллойда Остіна. Він привіз "подарунок" у вигляді нового пакету військової допомоги на суму $100 млн.