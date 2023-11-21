Верховна Рада підтримала призначення голови Рівненської ОВА Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. "За" - 279 голосів.

Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко написала, що це вже пʼятий голова ФДУ часів Зеленського. Їхня фракція утрималася під час голосування.

Процедура призначення була дивна, в стилі турборежиму. Кандидат не представив свою програму, у депутатів не було можливості задати йому запитання. Слуги, ОПЗЖ, Батьківщина підтримали В. Коваля. "ЄС" утрималася, ми не голосуємо за кадрові призначення.

Віталій Коваль прокоментував своє призначення. Він оголосив, що завершує понад чотирирічну каденцію на посаді голови Рівненської ОВА. І окреслив свої завдання на новій посаді.

Держава покликала - я йду. Важливо перезавантажити роботу потужного державного органу - Фонду Держмайна, вже сьогодні. Саме на цю установу і на мене, як нового керівника, покладається велика відповідальність - працювати на перемогу України. Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави.

Нагадаємо, Фонд державного майна України залишився без керівника 5 вересня, коли Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова, який очолив Міноборони України.