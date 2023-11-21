НАБУ вручило підозру "Слузі народу" за спробу дати хабар у біткоїнах Мустафі Найєму (фото, відео) [ Редагувати ]
За спробу дати хабар у біткоїнах голові Державного агентства відновлення (цю посаду обіймає Мустафа Найєм - ред.) чинному народному депутату вручили підозру. Про це повідомляє НАБУ та САП.
Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.
В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті $10 тис.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати повідомляє НАБУ. Тривають слідчі дії.
Ім'я хабарника традиційно не називаються, однак народний депутат з "Євросоладарності" Олексій Гончаренко пише, що це Андрій Одарченко з Харкова (фракція "Слуга народу", член комітету з антикорупційної політики). Одарченка у 2021 році був обраний ректором Державного біотехнологічного університету.
Андрій Одарченко
Гончеранко повідомив, що НАБУ проводить обшук і у народного депутата Сергія Лабазюка ("За майбутнє").
Лабазюк - член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
А ще, він дуже тісно повʼязаний з сільськогосподарством, фермерством та виготовленням добрив. Має завод із виробництва комбікормів і кормових добавок. Зараз пишуть, що керує його брат.
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