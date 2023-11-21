За спробу дати хабар у біткоїнах голові Державного агентства відновлення (цю посаду обіймає Мустафа Найєм - ред.) чинному народному депутату вручили підозру. Про це повідомляє НАБУ та САП.

Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати повідомляє НАБУ. Тривають слідчі дії.

Ім'я хабарника традиційно не називаються, однак народний депутат з "Євросоладарності" Олексій Гончаренко пише, що це Андрій Одарченко з Харкова (фракція "Слуга народу", член комітету з антикорупційної політики). Одарченка у 2021 році був обраний ректором Державного біотехнологічного університету.

Андрій Одарченко

Гончеранко повідомив, що НАБУ проводить обшук і у народного депутата Сергія Лабазюка ("За майбутнє").