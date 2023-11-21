НАБУ оголосило про підозру у спробі дати хабар ще одному чинному народному депутата - вже другому за сьогоднішній день, 21 листопада. Про це повідомляє пресслужба відомства.

НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України - Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України (Олександр Кубраков - ред.), а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Найєм - ред.) викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.

У серпні 2023 року парламентар звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн.

За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тис.

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

За даними Спеціалізованої антикорупційої прокуратури, дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування цього кримінального правопорушення стало можливим завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Зауважимо, що Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Імʼя фігуранта не називається, однак народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що це член депутатської групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк.

Лабазюк - член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. А ще, він дуже тісно повʼязаний з сільськогосподарством, фермерством та виготовленням добрив. Має завод із виробництва комбікормів і кормових добавок. Зараз пишуть, що керує його брат.

Лабазюк є колишнім гендиректором групи компаній "ВІТАГРО", які займаються рослинництвом, садівництвом та тваринництвом. Нині холдингом керує його брат Петро.

Сергій Лабазюк

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ вручило підозру "Слузі народу" за спробу дати хабар у біткоїнах Мустафі Найєму.

Мустафа Найєм, який є фігурантом двох гучних справ про нібито спробу його підкупити, поки їх не коментував.

Примітно, що сьогодні відзначаються 10-та річниця початку Революції Гідності, яка почалася саме з посту Найєма у Facebook.