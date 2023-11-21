У російському Ярославлі за участь у війни проти України отримав помилування член банди сатаністів Микола "Граф" Оголобяк, якого засудили до 20 років колонії за ритуальні вбивства чотирьох підлітків у 2008 році. Про це повідомляє місцеве видання 76.ru.

33-річний Оголобяк мав перебувати у колонії до 2030 року. 16 років тому чоловік захоплювався сатанізмом: разом із друзями вони проводили криваві ритуали, приносили в жертву собак та кішок, перевертали хрести на цвинтарях.

Одного разу вони розрили свіжу могилу дівчини, поглумилися над нею та розчленували.

А влітку 2008 року вчинили подвійне вбивство - напоїли знайомих дівчат, вивели в ліс (нібито для посвяти в сатаністи), розпалили багаття, а потім накинулися на них і зарізали. Загиблих розчленували, частину їхніх тіл з'їли, останки закопали в неглибоких ямах.

Цвинтар, де "тусувались" сатаністи

Оголобяк отримав 20 років колонії суворого режиму, перші п'ять він мав відбувати до в'язниці. Однак півроку тому чоловік завербувався до підрозділу "Шторм Z", сформованого з ув'язнених.

Сатаніст півроку провів у зоні бойових дій в Україні, отримав поранення, інвалідність, а потім помилування.

Як розповів батько людожера, 2 листопада він повернувся додому зі шпиталю. Нині мешкає з матір'ю. Про події п'ятнадцятирічної давності у родині не згадують.

Он после ранения - инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут... Он вернулся 2 ноября. Откуда ему девушку завести, только с госпиталя пришел. То, что сейчас пишут - это полная чушь. Он в Заволжском районе еще не был ни разу. А там пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, голосит.

Сатаніст Оголобяк і галявина, де влаштовували ритуальні вбивства

Нагадаємо, у червні окупанти з тюремного підрозділу "Шторм Z" вбили та пограбували подружжя на Запоріжжі.