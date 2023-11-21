Залужний показав рідкісне фото з дружиною [ Редагувати ]
21-го листопада, у День десантно-штурмових військ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував рідкісне фото зі своєю дружиною Оленою.
Подружжя зробило спільний допис у Facebook. На фото Валерій Залужний позує з дружиною у однакових бордових худі з емблемою Десантно-штурмових військ: срібного парашута з золотими крилами.
На центральній осі парашута зображено золотий меч із хвилястим лезом жовтогарячого кольору вістрям донизу. Знизу на сірій стрічці напис: "Зажди перші".
Таким чином генерал привітав військових з професійним святом.
Валерій Залужний вкрай рідко ділиться фото з дружиною.
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