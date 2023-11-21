Вдень вівторка, 21 листопада, росія запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб.

Про це повідомляє глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

За його даними, бомби було запущено у період з 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі - 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.