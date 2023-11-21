Рф за півтори години скинула на Херсонську область 25 авіабомб [ Редагувати ]
Вдень вівторка, 21 листопада, росія запустила по Херсонській області 25 керованих авіабомб.
Про це повідомляє глава Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
За його даними, бомби було запущено у період з 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.
В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.
У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі - 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.
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