"Слоном у кімнаті може бути будь-хто": Зеленський про претензії Угорщини на шляху України до ЄС [ Редагувати ]
Україні важливо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу до Євросоюзу. При цьому заяви про блокування Угорщиною цього процесу не можна назвати глобальною проблемою.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.
Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.
"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.
по темі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада, підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу
Міцні відносини України та Польщі важливі для єдності всієї Європи. Разом обидві країни щонайменше вдвічі сильніші
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн
Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним
У вівторок, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, привітавши з Днем Гідності та Свободи