Україні важливо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу до Євросоюзу. При цьому заяви про блокування Угорщиною цього процесу не можна назвати глобальною проблемою.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.

"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.