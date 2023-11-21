Рф завдала ракетного удару по Одеській області: є влучання в припортову інфраструктуру [ Редагувати ]
Російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомляє Сили оборони півдня України.
"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П", - йдеться у заяві.
Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.
Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.
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