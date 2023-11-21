Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що на 21 листопада 2023 року кількість жертв серед цивільного населення перевищила 10 тисяч, а поранених вже понад 18 500.

Про це йдеться у новому звіті ООН.

Десять тисяч загиблих цивільних - це похмура віха для України. Війна РФ проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити, - заявила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

Згідно з інформацією комісії, значна частина смертей та поранень реєструється в зонах, віддалених від лінії фронту. Це пояснюється застосуванням російською армією далекобійних ракет і баражуючих боєприпасів, які призводять до ураження населених пунктів по всій території країни.

Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць, - сказала Белль.

Також вона вказує на те, що часто старші люди, які не можуть залишити небезпечні території, часто стають жертвами конфлікту.

У той же час в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільного населення значно перевищує зазначені цифри.

Нагадаємо, в ООН заявили, що українські правоохоронці не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.