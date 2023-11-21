В ООН говорять про 10 тисяч жертв через війну в Україні [ Редагувати ]
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що на 21 листопада 2023 року кількість жертв серед цивільного населення перевищила 10 тисяч, а поранених вже понад 18 500.
Про це йдеться у новому звіті ООН.
Десять тисяч загиблих цивільних - це похмура віха для України. Війна РФ проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити, - заявила голова Моніторингової місії Даніель Белль.
Згідно з інформацією комісії, значна частина смертей та поранень реєструється в зонах, віддалених від лінії фронту. Це пояснюється застосуванням російською армією далекобійних ракет і баражуючих боєприпасів, які призводять до ураження населених пунктів по всій території країни.
Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць, - сказала Белль.
Також вона вказує на те, що часто старші люди, які не можуть залишити небезпечні території, часто стають жертвами конфлікту.
У той же час в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільного населення значно перевищує зазначені цифри.
Нагадаємо, в ООН заявили, що українські правоохоронці не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.
по темі
20 листопада вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників до України
Втрати російської армії в Україні виявилися значущими
15 листопада окупаційні війська росії двічі відкрили вогонь по Запорізькій області
Він - один із загиблих бійців 128 бригади. Провести в останню путь ужгородця, ветерана АТО, прийшло кількасот жителів. Яким Сергій залишиться у памʼяті людей - розкаже Мар'яна Мартин.
Український артист Андрій Данилко розповів про трагедію в своїй команді