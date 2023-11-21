У місті Селидове тривають пошуково-рятувальні роботи (відео) [ Редагувати ]
Після ракетного удару, завданого російськими силами, у місті Селидове на Донеччині продовжуються пошуково-рятувальні операції.
Про це повідомило МВС.
Вчора увечері окупанти здійснили ракетний удар по міській лікарні. Наразі відомо про одного загиблого та вісьмох поранених осіб, - йдеться у дописі під відео.
Зазначається, що люди отримали контузії та осколкові поранення.
Нагадаємо, 20 листопада о 23:35 російська армія атакувала місто Селидове, ймовірно, використовуючи ракетний комплекс С-300.
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