У росії за війну проти України помилували сатаніста-людожера, якого посадили на 20 років за ритуальні вбивства підлітків

У російському Ярославлі за участь у війни проти України отримав помилування член банди сатаністів Микола "Граф" Оголобяк, якого засудили до 20 років колонії за ритуальні вбивства чотирьох підлітків у 2008 році