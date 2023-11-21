Збірна України з дзюдо визначила склад для останнього турніру сезону Грендслем, який відбудеться 2-3 грудня у Токіо.

У 2023 році Україна виборола вісім медалей на різних етапах Грендслему, зокрема одне золото, одне срібло та шість бронзових нагород. Першою перемогою в сезоні відзначився Богдан Ядов, який здобув золото на етапі у Парижі.

Турнір в Токіо буде завершальним у цьому сезоні та десятим в рамках Грендслему. Загалом у змаганнях братимуть участь 492 дзюдоїсти з 86 країн.

Україну представлять сім атлетів, про це повідомив головний тренер збірної Віталій Дубров у спеціальному коментарі для "Суспільне Спорт".

Дар'я Білодід не увійшла до складу через процес відновлення після травми спини. За словами тренера, Білодід планує повернутися до змагань у 2024 році.

У заявку на турнір увійшли три спортсмени, які здобули медалі на етапах Грендслему у поточному сезоні: Богдан Ядов, Дільшот Халматов і Юлія Курченко.

Нагадаємо, збірна України з футболу зіграла внічию з Італією (0:0) та посіла третє місце в групі групі С за підсумками останнього туру.