Президент Чехії Петр Павел висловив занепокоєння тим, що процес постачання озброєння до України рухається повільно та в значно менших обсягах, ніж необхідно.

Він заявив про це на зустрічі з командуванням чеської армії у Празі 21 листопада, як повідомляє видання České noviny.

Павел наголосив на тому, що підтримка від Заходу виявилася "недостатньо масовою та швидкою". За словами президента, цей затриманий процес призвів до того, що росія мала можливість "добре підготуватися" впродовж часу, який витрачено на підготовку до контрнаступу.

Постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується і навіть зараз не досягає необхідного рівня. А українські солдати відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу, - зазначив глава чеської держави.

Павел підкреслив, що війна росії проти України приносить "великий ризик" - втому від війни, яку відчувають не лише конфліктуючі сторони, але і всі країни, які висловлюють підтримку Києву.

Нагадаємо, до чеського списку санкцій внесено російську державну компанію "Госзагрансобственность", яке управляє російськими об'єктами нерухомості за кордоном.