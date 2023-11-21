21 листопада Кабмін вніс зміни до ряду розпоряджень, що регулюють облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та виплату їм державної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Внесені зміни стосуються осіб, які проживали за кордоном і тепер повернулися в Україну. Вони тепер можуть подавати заяви на призначення виплат протягом 15 робочих днів з моменту повернення, особливо якщо це їхнє перше звернення для отримання допомоги.

Також, якщо ВПО повторно переміщуються через обов'язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року, і вони вже отримували виплати, їм надається можливість отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Проте, вони повинні бути включені до списків евакуйованих, затверджених обласними військовими адміністраціями.

Крім того, ВПО отримуватимуть виплати протягом 3 місяців після закінчення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, з яких вони були переміщені, що відмінює попередню практику припинення виплат на наступний місяць після цих подій.

Крім того, постанова вирішує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО та зазначає, що особа працездатного віку, яка не працює без поважних причин протягом 3 місяців після призначення виплат ВПО, повинна активно сприяти своїй зайнятості, включаючи можливість працевлаштування, реєстрацію як фізична особа – підприємець, подання заяви на отримання гранту для бізнесу/ваучера на навчання тощо, або набути статусу безробітного через реєстрацію в центрі зайнятості.

Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні досягнув нового історичного мінімуму.